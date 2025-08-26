Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf: Unfallflucht in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 21. August, ist es im Ortsteil Odenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Pkw eines 58-Jährigen stark beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallgegner entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Örtlichkeit.

Gegen 17.40 Uhr sei der 58-Jährige eigenen Angaben zufolge mit seinem roten VW Polo auf der Straßburger Allee unterwegs gewesen in Richtung Ruhrfelder Straße. An der Ecke Hoemenstraße habe er diese kreuzen wollen, um auf der Straßburger Allee zu bleiben. An der Hoemenstraße selbst sei es zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Karlstraße zu stockendem Verkehr gekommen.

Beim Überqueren der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw, bei dem es sich möglicherweise um einen Mini handelt. Darauf habe ihn ein Passant hingewiesen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in Richtung des Parkplatzes an der Straßburger Allee, wo Einsatzkräfte der Polizei ihn jedoch nicht mehr antreffen konnten.

Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Polizei Mönchengladbach den Fahrzeugführer, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats zu melden. Gleiches gilt für besagten Passanten und andere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Die Rufnummer lautet 02161-290. (et)

