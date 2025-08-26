Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmuck bei Raub entwendet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 25. August, kam es an der Breitenbachstraße zu einem Raubdelikt, bei der eine Unbekannte einer 55-Jährigen Schmuck entriss. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Die 55-Jährige befand sich auf einem Parkplatz an der Breitenbachstraße, als sie aus einem Auto heraus von einer Frau angesprochen worden sei. Diese habe auf dem Beifahrersitz gesessen. Fahrer sei ein Mann gewesen. Die Frau habe die Geschädigte in ein Gespräch verwickelt und ihr unter anderem Modeschmuck vorgezeigt. Plötzlich habe sie der Geschädigten zwei Armreife, die sie an ihrem Arm trug, entrissen. Sie sei daraufhin mit dem Wagen in Richtung Korschenbroicher Straße geflüchtet. Den Modeschmuck hinterließ sie am Tatort.

Zur Personenbeschreibung ist bislang lediglich bekannt, dass die Tatverdächtige ein Kopftuch getragen und gegenüber der Geschädigten angegeben haben soll, sie stamme aus der Türkei. Möglicherweise äußerte sie dies, um das Vertrauen der Geschädigten, einer Syrerin, zu gewinnen.

Die Polizei Mönchengladbach hat über ähnliche Fälle bereits in der jüngsten Vergangenheit berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6088012

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut dazu: Halten Sie Abstand, wenn Fremde Sie auf der Straße oder aus dem Auto heraus ansprechen und um Hilfe bitten. Verzichten Sie auf die Entgegennahme von Geschenken und greifen Sie nicht durch Fenster in fremde Autos. Sollte Ihnen etwas verdächtig erscheinen, prägen Sie sich möglichst viele Merkmale der Täter und des Fahrzeugs ein und informieren Sie umgehend die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

