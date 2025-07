Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub-Serie: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei ist in den vergangenen Tagen vermehrt zu Einsätzen im Stadtgebiet gerufen worden, bei denen Unbekannte Betroffenen Schmuck bzw. Uhren vom Körper gerissen oder dies zumindest versucht haben. Die Polizei sucht deswegen Zeugen, die etwas beobachtet haben oder vielleicht sogar selbst betroffen sind.

Die Masche ist immer ähnlich: Die Tatverdächtigen halten mit ihrem Auto in Höhe der Betroffenen und rufen sie unter einem Vorwand an die Beifahrerseite. Teilweise bieten sie Schmuck aus dem Auto heraus an, teilweise fragen sie nach dem Weg und geben vor, sich mit Geld oder Schmuck bedanken zu wollen.

Sobald die Betroffenen nah genug an dem Auto stehen bzw. in das Auto hineingreifen, um etwas entgegen zu nehmen, versuchen die Täter, ihnen hochwertigen Schmuck oder Uhren vom Körper zu reißen. Einer 56-jährigen Frau wurden so ihre Kette und Ringe an einer Bushaltestelle an der Gutenbergstraße gestohlen, einer 72-Jährigen wurde an der Odenkirchener Straße ein Armreif vom Arm entwendet und einem 75-jährigen Mann wurde an der Aachener Straße eine teure Uhr vom Handgelenk gerissen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich in den meisten Fällen um zwei bis drei Personen im Alter von 35 bis 50 Jahren in einem schwarzen oder silbernen Auto. Die Männer tragen häufig einen Bart, die Frauen ein Kopftuch. Teilweise haben die Betroffenen beschrieben, dass die Täter akzentfreies Deutsch sprachen, in anderen Fällen wiederum mit einem starken Akzent. An der Odenkirchener Straße berichtet die Geschädigte davon, von den Unbekannten in ihrer Muttersprache (Türkisch) angesprochen worden zu sein und dass es sich um Südosteuropäer handeln könnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend dazu, Abstand zu halten, wenn Fremde Sie auf der Straße oder aus dem Auto heraus ansprechen und um Hilfe bitten. Nehmen Sie keine Geschenke entgegen und greifen Sie nicht durch Fenster in fremde Autos. Sollte Ihnen etwas verdächtig erscheinen, prägen Sie sich möglichst viele Merkmale der Täter bzw. des Fahrzeugs ein und informieren Sie umgehend die Polizei. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell