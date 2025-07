Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Heyden: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet aktuell um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der eine junge Frau am Mittwoch, 30. Juli, sexuell belästigt haben soll.

Die 18-Jährige war gegen 23.40 Uhr an der Steinsstraße in Richtung Geistenbecker Straße unterwegs. Dort habe sie in einer Unterführung in Höhe des Supermarktes einen nackten Mann bemerkt, der an seinem Glied manipulierte. Als dieser auf die Frau aufmerksam wurde, habe er sie anzüglich angesprochen und sei ihr mit herunter gelassener Hose gefolgt. Daraufhin sei sie zu ihrer Wohnung geflüchtet.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 20 Jahre alt, hat helle, kurze Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er ist um die 1,70 Meter groß und war mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell