Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven und der Staatsanwaltschaft Stade nach einem Tötungsdelikt in Otterndorf im Jahr 2022 - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Otterndorf/Stade. Im Oktober 2022 wurde eine zu dem Zeitpunkt 67-jährige Frau aus Otterndorf nach einer Nottüröffnung tot in ihrem Wohnhaus gefunden, nachdem Nachbarn seit einigen Tagen keinen Kontakt mehr zu der Frau hatten. Die Polizei leitete ein in diesem Fall übliches Todesursachenermittlungsverfahren ein.

Die Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Sachverhalt um ein Tötungsdelikt gehandelt haben könnte. In den Fokus der Ermittlungen geriet schnell ein zur Tatzeit 60-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Land Hadeln. Ein hinreichender Tatverdacht gegen den Mann lies sich jedoch zunächst nicht erhärten. Die weiteren, umfangreichen Ermittlungen, welche sich bis ins Jahr 2025 zogen, standen in dieser Zeit jedoch nicht still.

Nach Abschluss der weiteren Nachforschungen und anschließender juristischer Bewertung der umfangreichen Ermittlungsergebnisse erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen eines Tötungsdelikts zum Landgericht Stade. In diesem Zusammenhang konnte sogar ein dringender Tatverdacht gegen den Mann begründet werden. Das Landgericht Stade erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, welcher am heutigen Freitagmorgen (11.07.2025) vollstreckt werden konnte. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell