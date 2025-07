Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt mit Motorroller in Cuxhaven - Fahrzeugführer kann zunächst flüchten, wird aber später gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Freitagmorgen (11.07.2025) sollte gegen 02:15 Uhr auf dem Feldweg in Cuxhaven ein Kleinkraftrad (Roller) kontrolliert werden, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin vor der Kontrolle. Kurz vor einem Sturz sprang der Fahrzeugführer ab, ließ es zurück und konnte zunächst zu Fuß flüchten. Im Verlauf der Nacht konnte der 19-jährige Fahrzeugführer aus Cuxhaven jedoch wiedererkannt und gestellt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es handelt sich um den selben jungen Mann, welcher vor einigen Wochen mit einem Motorrad im Bereich der Papenstraße geflüchtet war. Er hatte auch erneut Bilder und Videos in den sozialen Medien geteilt. Er muss sich nun erneut wegen mehrere Straftaten verantworten. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

