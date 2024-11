Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Lkw - eine Person verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Auf der Johannes-Rau-Straße ereignete sich am Donnerstag, dem 21. November, um 14.05 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Dortmund verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Lkw in westliche Richtung unterwegs, als er mit der rechten Fahrzeugseite zunächst auf den Grünstreifen geriet. Um ein vollständiges Abkommen von der Fahrbahn zu vermeiden, lenkte der Lkw-Fahrer nach links. Hier kollidierte der Lkw des 44-Jährigen dann aber mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges eines 49-jährigen Mannes aus Datteln. Bei dem Zusammenstoß wurde der 44-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Aufgrund des Verkehrsunfalles waren die beiden Lkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden an beiden Lkw in einer Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro. Außerdem war die Johannes-Rau-Straße an der Unfallstellen stark verunreinigt, so dass zunächst ein Unternehmen mit der Reinigung der Straße beauftragt werden musste. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell