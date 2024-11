Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blauer Ford Focus durch Unfallflucht beschädigt

Hamm-Westen (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde ein blauer Ford Focus auf einem Parkplatz eines Industriebetriebes an der Straße "An der Ölmühle" beschädigt. Der Fahrzeugnutzer hatte den Pkw am Donnerstag, 21. November, zwischen 05:45 Uhr und 17:00 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren, rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Erkenntnisse zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

