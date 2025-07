Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Raub in Cuxhaven - Senior schwer verletzt - drei tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Donnerstagmittag (10.07.2025) kam es gegen 12:00 Uhr im Bereich des Holstenplatzes in Cuxhaven zu einem schweren Raub auf einen 86-jährigen Cuxhavener. Drei tatverdächtige Personen, die dank der Hilfe der eines aufmerksamen Zeugen mittlerweile vorläufig festgenommen werden konnten, hatten den Senior hierbei im Bereich eines Durchganges zwischen Holstenplatz und Nordersteinstraße überfallen und dabei schwer verletzt. Ob hierbei etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Im Anschluss flüchteten die Personen fußläufig. Der Senior wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die tatverdächtigen Personen, zwei Frauen (42 und 45 Jahre alt) und ein Mann (35 Jahre alt), alle ohne festen Wohnsitz, konnten nach der Tat erneut im Bereich des Holstenplatzes durch den Zeugen festgestellt werden, welcher umgehend die Polizei informierte und die vorläufige Festnahme möglich machte. Die polizeilichen Maßnahmen laufen aktuell.

Wir suchen noch weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

