POL-CUX: Update zum tödlichen Verkehrsunfall auf der L135 im Bereich Midlum - Vollsperrung aufgehoben

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (07./08.07.2025) sowie im Verlauf des Dienstags kam es in Cuxhaven zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Betroffen waren hierbei Einfamilienhäuser in der Hamburger Straße (Sahlenburg), in der Straße Am Sande (Sahlenburg), im Butendieksweg (Sahlenburg) und in der Bachstraße (Stadtmitte). ...

