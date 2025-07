Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (07./08.07.2025) sowie im Verlauf des Dienstags kam es in Cuxhaven zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Betroffen waren hierbei Einfamilienhäuser in der Hamburger Straße (Sahlenburg), in der Straße Am Sande (Sahlenburg), im Butendieksweg (Sahlenburg) und in der Bachstraße (Stadtmitte).

Wir suchen daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

