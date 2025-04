Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB65

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 25.04.2025 kam es gegen 20:00 Uhr auf der BAB65, Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Süd, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei einem Überholmanöver platzte der Reifen des Unfallverursachers. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem, in gleicher Richtung fahrenden, PKW. Das Fahrzeug des Verursachers überschlug sich daraufhin. Die Unfallbeteiligten Personen wurden zur ärztliche Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe wurde zur Unfallaufnahme ab der Anschlussstelle Neustadt-Nord voll gesperrt.

