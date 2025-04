Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verletzte Radfahrerin

Edenkoben (ots)

Eine 63 Jahre alte Frau benutzte am Donnerstagabend (24.04.2025, 18.15 Uhr) verbotswidrig den linken Gehweg in der Staatstraße (Richtung Edesheim) und kollidierte dabei mit einem Fahrzeug einer 53 Jahre alten Frau, die von einer Parkfläche in die Straße einfahren wollte. Dabei verletzte sich die Radfahrerin am linken Bein und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Viele Radfahrer fühlen sich auf der Straße unsicher, da sie sich in unmittelbarer Nähe von PKW und LKW bewegen müssen. Sind keine Radwege vorhanden, weichen sie gerne auf Fußgängerwege aus. Dies ist in den meisten Fällen allerdings verboten. Nur Kinder bis zum 8. Lebensjahr dürfen den Gehweg benutzen, wenn kein Radweg oder Seitenstreifen vorhanden ist. Für Kinder, die das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Benutzung des Fußgängerwegs optional. Erwachsene müssen hingegen die Fahrbahn benutzen. Zudem ist das Rechtsfahrgebot zu befolgen.

