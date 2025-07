Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrollen stoppen mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss, ohne Fahrerlaubnis oder ohne versichterte Fahrzeuge

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Sonntag (06.07.2025) gerieten erneut mehrere Verkehrsteilnehmer in Verkehrskontrollen, die ihren weiteren Weg danach zu Fuß antreten oder sich abholen lassen mussten.

Gegen 17:10 Uhr wurde eine 47-jährige Geestländerin als Fahrzeugführerin eines VW Golfs im Bereich Holßel kontrolliert. Die Frau war zuvor durch Zeugen, aufgrund von beobachtetem Alkoholkonsum und einer anschließenden Fahrt mit dem PKW in Verbindung mit einer auffällig unsicheren Fahrweise, gemeldet worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert in Höhe von ca. einem Promille. Unter Berücksichtigung der so genannten Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau eingeleitet. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden. Dieser war der Beschuldigten bereits vor einigen Jahren rechtskräftig entzogen worden.

Gegen 21:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Cuxhavener mit einem PKW Ford Mustang im Bereich der Straße Am Markt in Cadenberge kontrolliert. Das Fahrzeug war hierbei seit über einem Jahr nicht mehr versichert. Bei dem Mann wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, welche durch einen Vortest bestätigt wurden. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Gegen 22:20 Uhr sollten im Bereich der Zentrumstraße in Hemmoor zwei Jugendliche auf ihren E-Scootern kontrolliert werden. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens versuchten die beiden Jugendlichen zu fliehen. Einer von beiden konnte kurz danach jedoch gestellt werden. Das Fahrzeug des 15-jährigen wies hierbei keinen Versicherungsschutz auf. Er wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der zweite Jugendliche, 14 Jahre alt, steht ebenfalls namentlich fest. Die Ermittlungen, warum er vor der Kontrolle floh, dauern an.

