Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle infolge einer Fahrbahnverunreinigung durch Kraftstoff

Cuxhaven (ots)

Samtgemeinde Land Hadeln/Geestland. Am Sonntagabend (06.07.2025) kam es gegen 18:45 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen im Bereich Drangstedt, bei denen eine Person leicht verletzt wurde.

Grund hierfür war eine rund 27 Kilometer lange Dieselspur von Odisheim bis nach Sievern. Eine 36-jährige Frau aus Ovelgönne startete ihre Fahrt mit einem Citroën Jumper in Odisheim mit dem Ziel Sievern. Aufgrund eines Defekts kam es zu einem Kraftstoffverlust an ihrem Fahrzeug. Hierdurch kam ein 19-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai in einer abknickenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baumballen, den Geh-/Radweg, prallte gegen zwei Stromkästen und überfuhr eine Hecke. Dieser zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Ein Weiterer 57-jähriger Mann kam mit seinem Toyota Land Cruiser nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Bei den Unfällen entstanden Sachschäden von ca. 20.000 Euro.

Aufgrund der Verunreinigungen waren zeitweise acht freiwillige Feuerwehren der Stadt Geestland und der Samtgemeinde Land Hadeln mit 130 Einsatzkräften im Einsatz. Die Landesstraßenmeisterei Otterndorf und die Kreisstraßenmeisterei Dorum kümmerten sich zusammen mit einer Spezialfirma um die aufwendige Reinigung der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell