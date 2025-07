Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Cuxhaven - Verursacher in geschlossene Klinik eingewiesen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sonntag (06.07.2025) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Warthestraße in Cuxhaven. Ein 35-jähriger Cuxhavener war hierbei im Rahmen einer häuslichen Gewalt aufgefallen und sollte daher der Wohnung verwiesen werden.

Der Mann bedrohte daraufhin die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Er musste im Anschluss durch die Einsatzkräfte fixiert werden. Hiergegen wehrte er sich massiv und versuchte mehrfach die Beamten zu beißen. Bei dem gesamten Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Aufgrund des Gesamtverhaltens des Mannes wurde dieser dem sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises vorgeführt, welcher zusammen mit medizinischer und richterlicher Begutachtung eine Unterbringung in einer geschlossenen Klinik anordnete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell