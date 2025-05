Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brandschutzerziehung hautnah: Feuerwehr Wildeshausen veranstaltet Aktionstag für Kinder

Wildeshausen (ots)

Rund 80 Kinder aus Kindergärten und Schulen in Wildeshausen haben am Dienstag bei der Feuerwehr einen besonderen Einblick in das Thema Brandschutz erhalten. Unter der Leitung von Björn Dietz sowie dem Kreisbrandschutzerzieher Klaus Stiller und weiteren Helfern der Feuerwehr wurde ein umfassender und praxisnaher Aktionstag durchgeführt, der Wissen rund um Feuer, Rauch und das richtige Verhalten im Notfall kindgerecht vermittelte.

Im Mittelpunkt standen zentrale Fragen wie: Wie verhalte ich mich bei einem Brand?, Wie gefährlich ist Rauch und wie breitet er sich aus? und Was macht die Feuerwehr eigentlich genau? Die Kinder lernten, was Atemschutzgeräte sind, wann die Feuerwehr gerufen wird und welche Ausrüstung die Einsatzkräfte nutzen.

Ein besonderes Highlight war die Mitfahrt in einem Löschfahrzeug auf dem Gelände der Feuerwehr - ein Erlebnis, das bei vielen für große Begeisterung sorgte. Auch das Rauchhaus der Kreisfeuerwehr Oldenburg kam zum Einsatz: ein modellhaft aufgebautes Haus, in dem mittels Nebel realitätsnah simuliert wurde, wie sich Rauch in Wohnräumen verteilt und wo sichere Rettungswege liegen.

Die Veranstaltung endete gegen 15 Uhr. Die Verantwortlichen ziehen ein durchweg positives Fazit: "Ein gelungener Tag mit vielen interessierten und neugierigen Kindern. Genau so stellen wir uns Brandschutzerziehung vor", so Björn Dietz und Klaus Stiller.

Der Aktionstag ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der Feuerwehr Wildeshausen, frühzeitig für den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen zu sensibilisieren und Interesse für das Thema Brandschutz zu wecken.

