Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Stadt Mönchengladbach - Schulstart 2025: Sicherheit im Straßenverkehr

Mönchengladbach (ots)

Die Sommerferien sind bald vorbei und in diesen Tagen bedeutet das vor allem für die kleinsten Verkehrsteilnehmer, dass sie sich zum ersten Mal auf den Weg zur Schule begeben dürfen.

In Mönchengladbach nehmen die Grundschulen am Mittwoch, 27. August und Donnerstag, 28. August den Betrieb wieder auf. Das bedeutet zeitgleich: Auf den Straßen der Stadt wird es voller. Die Polizei und Stadt Mönchengladbach bitten daher alle Verkehrsteilnehmer, in diesen Tagen noch vorausschauender zu fahren und immer bremsbereit zu sein.

Zum Schulstart ist die Polizei Mönchengladbach gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach von Mittwoch, 27. August bis einschließlich Freitag, 5. September im Einsatz, um vor Schulen und Kindertagesstätten aufzuklären und Hilfestellungen zu geben. Verstärkt überprüfen sie dabei das Parkverhalten und die Bring- und Abholsituationen vor Ort durch sogenannte Elterntaxis. Verstöße werden konsequent geahndet. Ziel ist es, die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu gewährleisten.

Eltern können außerdem zu einem sicheren Verkehrsumfeld an Schulen beitragen, indem sie ihre Kinder nicht unmittelbar vor dem Gebäude absetzen oder abholen. So können Staus, unübersichtliche Wege und Verkehrsbehinderungen vermieden werden, die ansonsten Unfälle begünstigen. Gefährdungen entstehen häufig durch Halten oder Parken auf Gehwegen, an Bushaltestellen oder im Sichtfeld an Querungen. Dies dient der Sicherheit aller - auch der der eigenen Kinder!

Weiterhin werden in den nächsten Wochen verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei auch städtische Radarwagen und teilstationäre Anlagen zum Einsatz kommen, um die Schulwege verstärkt zu überwachen.

Nur wenn alle Verkehrsteilnehmer sich umsichtig verhalten, kann ein sicherer Schulstart gelingen. Bitte helfen Sie mit!

Die Aktion ist die dritte stadtweite Schwerpunktkontrolle in diesem Jahr. Sie soll ein deutliches Signal setzen, dass die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr oberste Priorität hat. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell