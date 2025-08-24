PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei ermittelt nach Schussabgabe im Bunten Garten

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag, 24. August, ist ein 35-jähriger Mann im Bereich des Bunten Gartens durch eine Schussabgabe verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 16 Uhr meldeten Zeugen der Polizei verdächtige Personen in der Parkanlage am Bunten Garten. Es soll ein Schuss gefallen und eine Person verletzt worden sein.

Die Polizei entsandte umgehend mehrere Streifenteams in den Bereich und traf dort auf einen 35-jährigen Mönchengladbacher mit einer Verletzung am Bein. Weitere Einsatzkräfte begaben sich in die Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen und kontrollierten mehrere Personen im Umfeld des Bunten Gartens. Ob und inwieweit diese mit dem Vorfall in Verbindung stehen, wird nun von der Kriminalpolizei überprüft.

Die Ermittler untersuchen ferner eine Schusswaffe, die die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung des Verletzten fanden. Es wird derzeit nicht ausgeschlossen, dass sich der 35-Jährige die Verletzung versehentlich selbst zugefügt hat. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo man ihn stationär aufnahm. Es besteht keine Lebensgefahr, sein Zustand ist stabil.

Bei ihren Ermittlungen nimmt die Polizei Hinweise von nicht bereits erfassten Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

