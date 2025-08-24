PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.2025) kam es im Stadtteil Hardter Wald zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über den Gartenbereich Zugang zur Rückseite eines Einfamilienhauses am Weißensteinweg.

Die Einbrecher hebelten dort eine verschlossene Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Dank verschlossener Innentüren konnten die Täter nicht in weitere Bereiche des Hauses vordringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Hardter Wald gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

