POL-MG: 39-Jähriger nach Unfallflucht gestellt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 20. August, ereignete sich auf der Kreuzung Krefelder Straße / Nordring ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch durch eine Polizeistreife gestellt werden.

Gegen 22.45 Uhr beabsichtigte der 20-Jährige nach eigenen Angaben mit seinem E-Scooter die Kreuzung vom Nordring aus in Richtung Engelblecker Straße zu überqueren. Zeitgleich bog ein Auto vom Nordring aus Richtung Engelblecker Straße kommend nach links in die Krefelder Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer stieg aus dem Wagen und begleitete den Mann auf den Gehweg. Unter dem Vorwand seinen Wagen zu versetzen, stieg der Pkw-Fahrer wieder in sein Auto. Statt sich weiter um den Verletzten zu kümmern, flüchtete er jedoch auf der Krefelder Straße in Richtung Stadtzentrum. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten den Mann, einen 39-Jährigen, aufgrund von Zeugenbeschreibungen in seinem Auto antreffen und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Die Verletzungen des 20-Jährigen waren oberflächlich und bedurften keiner Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung.

Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

