POL-MG: Sexuelle Belästigung: Unbekannter Autofahrer verfolgt 42-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Eine 42-jährige Frau ist am Dienstag, 19. August, gegen 21.20 Uhr von einem unbekannten Autofahrer sexuell belästigt worden.

Die Frau war nach eigener Aussage an der Brucknerallee in Richtung Nordstraße zu Fuß unterwegs, als ihr ein silberfarbener Kleinwagen auffiel, dessen Fahrer sie zu verfolgen schien. Auf gleicher Höhe fuhr der Mann langsam neben der Fußgängerin her, beschleunigte und blieb an einem Zebrastreifen stehen. Um eine Konfrontation zu umgehen, schlug die Frau einen anderen Weg ein. Kurze Zeit später hielt das Auto neben ihr auf der Brucknerallee. Der Mann ließ das Fenster herunter, redete in einer unbekannten Sprache und zeigte auf seinen Schritt. Dann soll er angefangen haben, an seinem erigierten Geschlechtsteil zu manipulieren. Die 42-Jährige setzte ihren Weg fort, der Mann fuhr erneut neben ihr und kam auf dem Gehweg zum Stehen, um der Frau den Weg zu versperren. Als er ausstieg, rannte sie in Richtung Nordstraße davon.

Den Mann beschreibt sie wie folgt: Zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, dunkler Teint, braune Haare, auffällig große Nase, trug eine kurze beige Hose und ein helles Poloshirt. Der silberfarbene Kleinwagen soll einen markanten Unfallschaden an der Fahrerseite aufweisen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und/ oder den Fahrer geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb4W3AKJ3juwBaU4Jk2v

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
