Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall an der Kreuzung Gracht/Limitenstraße - Radfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 18. August, kam es gegen 18.40 Uhr an der Kreuzung Gracht/Limitenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 19-jähriger Autofahrer, von der Straße Gracht nach rechts auf die Limitenstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 33-Jährigen auf seinem Fahrrad, der die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn nach Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Hinweis: Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 02161-290 bei der Polizei zu melden.(mb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell