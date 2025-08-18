Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 13-Jähriger leicht verletzt- Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 13. August, soll sich zwischen 14 und 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Deling-Straße in Hardterbroich-Pesch ereignet haben. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die beteiligte Autofahrerin soll Ihre Fahrt im Anschluss fortgesetzt haben. Die Polizei erhielt erst zwei Tage später Kenntnis, als der Junge das Unfallgeschehen auf der Polizeiwache Mönchengladbach zur Anzeige brachte.

Nach Aussage des 13-Jährigen soll ihn die Fahrerin eines grauen Audi A5 verfolgt und mit ihrem Auto auf sein Hinterrad aufgefahren sein, so dass der Junge mit seinem Fahrrad stürzte und leicht verletzt wurde. Im Anschluss setzte die Frau die Autofahrt fort. Diesem Unfall soll ein Streit mit einem elfjährigen Jungen im Innenstadtbereich vorausgegangen sein.

Zeugen, die die Streitigkeiten oder auch den Unfallhergang beobachtet haben, und/ oder Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell