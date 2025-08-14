PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch: 300 Kilo schwerer Tresor entwendet

Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus am Hampesweg in Schelsen.

Allem Anschein nach sind Unbekannte dort am Dienstag, 12. August, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr über das Fenster des Gäste-WCs in das Haus eingestiegen. Die Tatverdächtigen haben daraufhin zahlreiche Räume des Hauses durchsucht und mehrere Schränke durchwühlt.

Im Keller fanden sie schließlich einen 300 Kilo schweren Tresor. Diesen entwendeten sie nach jetzigem Kenntnisstand über einen Kelleraufgang. In dem Tresor befand sich eine vierstellige Summe Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände.

Der Bewohner des Hauses befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort. Er stellte den Einbruch über im Haus befindliche Überwachungskameras fest.

Die Kriminalpolizei geht aktuell von mindestens zwei Tätern aus. Zeugen, die etwas Ungewöhnliches in dem Bereich bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern bzw. dem Tresor geben können, werden gebeten, sich über die 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

