Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW Passat in Hardterbroich-Pesch gestohlen

Mönchengladbach (ots)

An der Pescher Straße haben Unbekannte zwischen Montag, 11. August, 21 Uhr, und Dienstag, 12. August, 10 Uhr, einen grauen VW Passat entwendet.

Der Halter des Wagens hatte sein Fahrzeug nach eigenen Angaben abends auf einem Parkstreifen abgestellt und per Funkfernbedienung verschlossen. Am nächsten Morgen sei der Passat nicht mehr auffindbar gewesen.

Hinweise zu der Tat bzw. dem gestohlenen Auto nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell