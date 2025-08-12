PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 11. August, ist es gegen 14.51 Uhr auf der Straße Hermann-Piecq-Anlage zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Transporterfahrer entfernte sich, vermutlich unwissentlich, vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des 21-Jährigen sei er auf der Straße Hermann-Piecq-Anlage in Richtung Waldnieler Straße unterwegs gewesen und auf dem linken Fahrstreifen hinter einem Transporter der Firma DHL gefahren. Als er auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte, vollzog auch der Transporterfahrer einen Fahrbahnwechsel. Dabei wurde der 21-Jährige zur Seite gedrängt, kollidierte mit einem Baum und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sowie den Fahrer des DHL-Transporters selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 12:22

    POL-MG: Raub-Serie: Aktuell acht Fälle bekannt

    Mönchengladbach (ots) - In Mülfort ist es am Montag, 11. August, erneut zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem unbekannte Täter hochwertigen Schmuck entwendet haben. Die Tat ereignete sich zwischen 10.30 und 11.15 Uhr an der Römerstraße. Eine 60-jährige Frau machte dort gerade Erledigungen, als neben ihr ein dunkelblaues Auto gehalten habe. Eine Frau auf der Rückbank habe einen Geldschein aus dem Fenster gehalten ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:01

    POL-MG: Wachsame 74-Jährige verhindert Raub

    Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 10. August, haben Diebe erneut auf offener Straße ver-sucht, einer Frau unter einem Vorwand ihren Schmuck zu rauben - dieses Mal jedoch ohne Erfolg. Die 74-Jährige ging gegen 12.15 Uhr mit ihren Hunden an der Venner Straße im Bereich der Kleingartenanlage spazieren, als eine Frau aus einem Auto ausgestiegen und auf sie zugekommen sei. Die Unbekannte habe versucht, sie in ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:39

    POL-MG: 38-Jähriger in Bus sexuell belästigt

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die einen Vorfall in einem Bus am vergangenen Freitag, 8. August, beobachtet haben und dazu Hinweise geben können. Ein 38-jähriger Fahrgast der Linie 008 war eigenen Angaben zu Folge gegen 7.10 Uhr von der Annakirchstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sich ein Mann auf den Platz neben ihm setzte. Der Unbekannte habe ihn daraufhin einige Zeit gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren