Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 11. August, ist es gegen 14.51 Uhr auf der Straße Hermann-Piecq-Anlage zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Transporterfahrer entfernte sich, vermutlich unwissentlich, vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des 21-Jährigen sei er auf der Straße Hermann-Piecq-Anlage in Richtung Waldnieler Straße unterwegs gewesen und auf dem linken Fahrstreifen hinter einem Transporter der Firma DHL gefahren. Als er auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte, vollzog auch der Transporterfahrer einen Fahrbahnwechsel. Dabei wurde der 21-Jährige zur Seite gedrängt, kollidierte mit einem Baum und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sowie den Fahrer des DHL-Transporters selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

