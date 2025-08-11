Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-Jähriger in Bus sexuell belästigt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die einen Vorfall in einem Bus am vergangenen Freitag, 8. August, beobachtet haben und dazu Hinweise geben können.

Ein 38-jähriger Fahrgast der Linie 008 war eigenen Angaben zu Folge gegen 7.10 Uhr von der Annakirchstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sich ein Mann auf den Platz neben ihm setzte. Der Unbekannte habe ihn daraufhin einige Zeit gegen seinen Willen an der Schulter und am Bein berührt, bevor er an der Haltestelle Franziskuskirche schließlich wieder ausgestiegen sei.

Der Tatverdächtige ist circa 1,65 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Zudem habe der Mann stark nach Alkohol gerochen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

