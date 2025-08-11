PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-Jähriger in Bus sexuell belästigt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die einen Vorfall in einem Bus am vergangenen Freitag, 8. August, beobachtet haben und dazu Hinweise geben können.

Ein 38-jähriger Fahrgast der Linie 008 war eigenen Angaben zu Folge gegen 7.10 Uhr von der Annakirchstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sich ein Mann auf den Platz neben ihm setzte. Der Unbekannte habe ihn daraufhin einige Zeit gegen seinen Willen an der Schulter und am Bein berührt, bevor er an der Haltestelle Franziskuskirche schließlich wieder ausgestiegen sei.

Der Tatverdächtige ist circa 1,65 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Zudem habe der Mann stark nach Alkohol gerochen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:36

    POL-MG: Alkohol auf dem E-Scooter: 43-Jähriger schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend, 9. August, ist es in Dahl zu einem Alleinunfall mit einem E-Scooter gekommen, bei dem sich der Fahrer schwer verletzte. Laut Zeugenaussagen war der 43-Jährige gerade auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung St. Joseph-Kirche unterwegs, als er aus bisher noch unbekannter Ursache von seinem E-Scooter gefallen und auf die Straße gestürzt sei. Er soll zuvor größere Mengen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:11

    POL-MG: 45-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 8. August, ist es gegen 9.21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Fußgängerüberweg der Viersener Straße gekommen. Ein 45-jähriger Fußgänger wurde schwer verletzt. Nach eigenen Angaben befuhr ein 84-Jähriger die Viersener Straße, als auf Höhe des Fußgängerüberwegs von rechts plötzlich der 45-jährige Fußgänger auf die Fahrbahn getreten sein soll. Dem Autofahrer sei es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren