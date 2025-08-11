Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 45-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 8. August, ist es gegen 9.21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Fußgängerüberweg der Viersener Straße gekommen. Ein 45-jähriger Fußgänger wurde schwer verletzt.

Nach eigenen Angaben befuhr ein 84-Jähriger die Viersener Straße, als auf Höhe des Fußgängerüberwegs von rechts plötzlich der 45-jährige Fußgänger auf die Fahrbahn getreten sein soll. Dem Autofahrer sei es nicht mehr möglich gewesen zu bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde vom Auto aufgeladen und fiel dann zu Boden.

Ein Rettungswagenteam brachte den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. (cr)

