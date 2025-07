POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Arnsberg (ots) - Am 22.07.2025 um 07:45 Uhr streifte ein grauer VW Golf in der Ordensmeisterstraße ein geparktes Auto. Die 28-jährige Golf-Fahrerin fuhr in Richtung Ehmsenplatz und wollte in Höhe der Ordensmeisterstraße 8 einem entgegenkommenden Bus ausweichen. Dabei geriet sie zu weit nach rechts und streifte das geparkte Auto. Sie meldete den Unfall erst später der Polizei. Darum ist derzeit nicht bekannt, ob und ...

mehr