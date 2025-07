Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub in der Bahnhofstraße

Olsberg (ots)

Ein Lieferant einer Bäckerei-Kette wurde mit Pfefferspray besprüht. Am 24.07.2025 gegen 04:30 Uhr begann ein 59-jähriger Mann aus Eslohe, seinen Lkw an einer Bäckerei-Filiale in der Olsberger Bahnhofstraße abzuladen. Ein bislang unbekannter Mann sprang plötzlich auf die geöffnete Ladebordwand. Er fragte den Lieferanten, ob er etwas für den Täter habe. Dann sprühte der Täter dem Lieferanten Pfefferspray ins Gesicht. Der 59-Jährige setzte sich zur Wehr und schlug den Täter in die Flucht. Der Unbekannte stieg auf der Beifahrerseite eines dunklen Kleinwagens ein. Das Auto fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ruhrstraße davon.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - ca. 172 cm groß - sportliche, trainierte Figur - kurze Haare - kein ausgeprägter Bart - trug eine Jeans und ein graues T-Shirt - sprach hochdeutsch

Auch der Fahrer des Kleinwagens konnte beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-22 Jahre alt - ca. 160-170cm groß - dicke Statur

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen VW gehandelt haben. An dem VW war ein Kfz-Kennzeichen mit Hamburger Städtekennung angebracht.

Ob ein Zusammenhang mit den Vorfällen in Meschede in der Nacht vom 23.07. auf den 24.07.2025 besteht, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

