Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Eierdieb fährt in Calle mit Auto auf Personengruppe zu und verunfallt in Freienohl

Meschede (ots)

Am 24.07.2025 um 00:12 Uhr erschien nach Angaben von Zeugen während einer Veranstaltung ein schwarzer VW Up! an der Schützenhalle Calle. Der Beifahrer sei ausgestiegen, habe einen Unbeteiligten geschubst und drei Paletten Eier aus dem SB-Eierverkauf genommen, ohne zu bezahlen. Ein Ei habe der Beifahrer in Richtung des Unbeteiligten geworfen, eine Bierdose habe er aus dem Auto geworfen. Der bislang unbekannte Fahrer des VW Up! habe anschließend stark beschleunigt und sei auf eine Personengruppe zugefahren. Die Gruppe habe nur durch Weglaufen eine Kollision verhindern können. Der VW Up! sei anschließend in Richtung Berge vom Tatort geflüchtet. An dem VW war ein Kfz-Kennzeichen mit Hamburger Städtekennung angebracht. Das Kennzeichen wurde aber vorher entwendet und gehörte nicht an den VW Up! Es stellte sich heraus, dass offenbar der fragliche VW Up! kurz vorher in Alt-Arnsberg auffiel, als er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes umherdriftete. Am 24.07.2025 um 05:25 Uhr wurde der VW Up! in Freienohl in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die entwendeten Kennzeichen waren noch immer am Auto angebracht, als es in der Bahnhofstraße auf einen anderen Pkw auffuhr. Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell