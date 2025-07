POL-HSK: Versuchter Einbruch in eine Bankfiliale in der Neheimer Fußgängerzone

Sundern (ots) - Am 23.07.2025 um 11:05 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die L 519 aus Richtung Meinkenbracht in Richtung Endorf. In einer Kurve kam der Düsseldorfer aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und verletzte sich schwer. Ein entgegenkommender Zeuge setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. ...

mehr