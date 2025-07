Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sundern (ots)

Am 20.06.2025, um 16:50 Uhr, ereignete sich in Sundern auf der L839 zwischen Kompostwerk und Hellefeld eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ein Motorradfahrer hat in einer Rechtskurve einem Auto ausweichen müssen, weil dies die Kurve geschnitten hat. Dabei ist es zu einem Sturzgeschehen gekommen. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte vor einem weiteren bislang unbekannten Auto vorweg in die angrenzende Fahrbahnbankette. Der Motorradfahrer begab sich danach ins Krankenhaus und verlieb dort stationär. Der bislang unbekannte Fahrer, dem der Motorradfahrer vor dem auto herrutschte, sowie weitere Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat in Arnsberg unter der Rufnummer 02932-9020-5221 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell