Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeikontrolle in Arnsberg deckt diverse Straftaten auf

Arnsberg (ots)

Am Dienstagabend, den 22.07.2025, um 20:37 Uhr, haben Beamte der Polizeiwache Arnsberg in der Straße "Lange Wende" ein Auto sowie den Fahrer kontrolliert. Vor Ort bestand der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Schnell wurde klar: Der Beschuldigte fuhr das zweite Mal am selben Tag ein Auto mit einem nicht dazugehörigen Kennzeichen. Das erste Auto wurde bereits sichergestellt. Bislang ist noch nicht klar, ob die Autos überhaupt über eine bestehende Haftlichtversicherung verfügten, was zwingend notwendig wäre. Außerdem fuhr der Beschuldigte ohne Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits entzogen wurde. Den Beamten aber legte er einen ausländischen Führerschein vor, der augenscheinlich rechtswidrig erlangt wurde. Ein Drogentest war ebenfalls positiv, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Beschuldigte steht im Verdacht, sich u.a. wegen Kennzeichenmissbrauchs, Diebstahls, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Besitzes von Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Kraftfahrsteuergesetzt sowie des Beschaffens von falschen amtlichen Ausweisen strafbar gemacht zu haben. Auch das zweite Auto hat die Polizei sichergestellt. Das Verkehrskommissariat sowie die Kriminalpolizei übernehmen weitere Ermittlungen.

