Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Freienohl

Meschede (ots)

Am Montag, den 21.07.2025, zwischen 08:15 Uhr und 12:10 Uhr wurde in Freienohl, in der Urbanusstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Mittels stumpfer Gewalt verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Wohnungseingangstür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Die Täter durchwühlten die Wohnung und verließen sie mit Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meschede unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden.

