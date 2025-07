Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Nebengebäude der St. Pius Kirche in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Montag, den 21.07.2025, erhielt die Polizei Anrsberg Kenntnis über einen Einbruch in ein Nebengebäude der St. Pius Kirche in Arnsberg. Der Tatzeitraum steht noch nicht fest. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Fensterreihe Zutritt in das Objekt. In der Aula des Gebäudes wurde die Bühnentechnik gewaltsam aus einem Schrank gerissen und beschädigt. Die Täter verließen das Objekt mit geringer Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 02932-90200 zu melden.

