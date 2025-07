Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten und zwei Verletzten an der Kreuzung L 745

Werler Straße

Arnsberg (ots)

Am 19.07.2025 um 16:00 Uhr beabsichtigten zwei Autos und ein Motorrad, die Werler Straße auf der L 745 aus Richtung Möhnesee kommend in Richtung Voßwinkel zu überqueren. Alle drei warteten an der roten Ampel. Ein 57-jähriger Mann aus Arnsberg fuhr in die gleiche Richtung. An der Kreuzung fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache dem wartenden Motorrad und dem davor wartenden Auto auf. Das Auto wurde auf einen weiteren Pkw aufgeschoben, sodass alle vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 72-jährige Motorradfahrer aus Menden verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Eine 46-jährige Frau aus Ense, deren Auto auf das vor ihr wartende Auto geschoben wurde, verletzte sich leicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell