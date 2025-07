Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei leicht Verletzte und ein schwer Verletzter nach Verkehrsunfall zwischen Bredelar und Padberg

Marsberg (ots)

Am 20.07.2025 um 00:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Eslohe die L 716 von Padberg in Richtung Bredelar. Aus bislang Ursache kam der Autofahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Felsstück im Straßengraben. Durch den Aufprall verletzten sich alle drei Insassen. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer verletzte sich so schwer, dass er im Krankenhaus verblieb. Insgesamt waren drei Rettungswagen eingesetzt. Ein Abschleppdienst schleppte das nicht mehr fahrtüchtige Auto ab.

