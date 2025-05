Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (24.05.2025) wurde in der Wilhelm-Tell-Straße ein beigefarbenes Moped der Marke "Piaggio" entwendet. Der Besitzer stellte es am Morgen gegen 10 Uhr am Fahrbahnrand vor seiner Haustür ab. Eine Überwachungskamera zeichnete gegen 19 Uhr auf, wie zwei männliche Personen sich dem Moped näherten, kurze Zeit später war es verschwunden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell