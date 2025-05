Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach dreifachem Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen - südliche Innenstadt (ots)

Am späten Samstagabend, den 24.05.2025, um 22:50 Uhr, kam es in der Maxstraße 86, in 67059 Ludwigshafen, zu einem Diebstahl von drei Fahrrädern. Hierbei konnten die beiden männlichen und dunkel gekleideten Täter durch zwei Zeugen beobachtet und angesprochen werden. Danach flüchteten die Täter mit zwei Fahrrädern in Richtung Rathauscenter und ließen das dritte Fahrrad zurück. Dieses wurde von der Polizei sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. Die Eigentümer der anderen beiden Fahrräder, die Identität der beiden Täter sowie die genaue Schadenshöhe sind derzeit unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-96324150.

