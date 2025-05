Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250504 - 0477 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (3. Mai 2025) kam es in Sachsenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen und einem Taxi. Ein Polizist und der Taxifahrer wurden leicht verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Streife des 8. Polizeireviers gegen 23:40 Uhr auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und befuhr die Schweizer Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Ein 50-jähriger Taxifahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr hinein und übersah den von hinten kommenden Streifenwagen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Anschließend stieß das Taxi gegen einen Mercedes, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt war und kam dann zum Stehen. Der Mercedes wurde durch den Aufprall auf einen dahinterstehenden VW geschoben. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Autos, bis auf der VW mussten abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 37-jährige Polizist, der den Streifenwagen fuhr und der 50-jährige Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen.

