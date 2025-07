Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Diebstahl gestellt

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwochnachmittag zwei Männer bei einem mutmaßlichen Diebstahl beobachten - einen Tatverdächtigen konnte er kurze Zeit später stellen. Gegen 18:30 Uhr war der Zeuge zu Fuß an der Feldmarkstraße unterwegs. Auf dem Zechengelände konnte er zwei verdächtige Personen wahrnehmen, die offenbar ein Erdkabel entwenden wollten. Als er die Polizei informierte, ergriffen die Männer die Flucht. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort ein ausgegrabenes Erdkabel feststellen und mehrere Werkzeuge und ein Pedelec als Beweismittel sicherstellen. Eine Fahndung nach den verdächtigen Personen verlief zunächst negativ. Kurze Zeit meldete sich der Zeuge nochmal bei der Polizei und erklärte, erneut auf einen der Tatverdächtigen getroffen zu sein und ihn gestellt zu haben. Die Polizistinnen und Polizisten überprüften den Tatverdächtigen und nahmen seine Personalien auf. Es handelt sich um einen 47-Jährigen aus Dorsten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen, auch zu dem anderen Tatverdächtigen, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell