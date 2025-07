Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin nach Unfall verstorben

Recklinghausen (ots)

Rund drei Wochen nach einem Verkehrsunfall auf der Essener Straße ist eine 79 - Jährige aus Bottrop ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Seniorin war am 14. Juni gegen 17:15 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator unterwegs und wollte die Essener Straße überqueren. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Die Autofahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

