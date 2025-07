Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zigarettenautomat aufgebrochen - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (09.07.) wurden zwei Tatverdächtige nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten vorläufig festgenommen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei schnell eingreifen.

Gegen 2.10 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie sich zwei Personen an einem Zigarettenautomaten im Bereich Westfalenstraße/Breddenkampstraße zu schaffen machten. Polizeibeamte konnten zwei Tatverdächtige nach kurzer Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um zwei 30-jährige Männer georgischer Staatsangehörigkeit - ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht.

Am Tatort fanden die Einsatzkräfte verschiedene Werkzeuge, bei denen es sich vermutlich um Aufbruchswerkzeug handelt. Die mutmaßliche Tatbeute (Zigaretten und Bargeld) konnte bislang nicht aufgefunden werden. In der Nähe entdeckten die Beamten zudem einen weiteren Zigarettenautomaten, an dem ebenfalls Aufbruchspuren festgestellt wurden - hier blieb es offenbar beim Aufbruchsversuch.

Die Ermittlungen dauern an.

