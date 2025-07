Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann bei Streit schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des PP Recklinghausen:

Bei einem Streit im häuslichen Umfeld wurde ein 42-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick (deutsche Staatsangehörigkeit) schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn am Sonntagabend in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden - sein Zustand ist inzwischen stabil. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Nach bisherigen Ermittlungen kam es an dem Abend zu Streitigkeiten in einer Wohnung am Berliner Platz. Dabei erlitt der 42-Jährige eine Stichverletzung. Tatverdächtig ist ein 13-Jähriger aus Oer-Erkenschwick (deutsche Staatsangehörigkeit).

Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell