POL-RE: Marl: Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in die Büroräume eines Firmengeländes an der Borker Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Auf einer Videoüberwachung sind mindestens fünf Tatverdächtige zu erkennen, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (00:50 Uhr) gewaltsam Zutritt zu dem Büro verschafften und einen Tresor entwendeten. Für den Abtransport nutzen die Unbekannten eine Sackkarre der Firma. ...

