Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Automatenaufbruch endet mit Haft

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten eine 41-jährige Frau und ihr 35-jähriger Komplize, einen Kaugummiautomaten in der Erfurter Liebknechtstraße gewaltsam zu öffnen. Dabei gerieten sie in das Visier einer zivilen Streifenbesatzung, die den Aufbruch in Echtzeit beobachtete. Die Beamten griffen gemeinsam mit uniformierten Kräften ein und nahmen das polizeibekannte Pärchen noch bei der Tatausführung vorläufig fest. Während der 35-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit einer Strafanzeige im Gepäck in die Freiheit entlassen wurde, führte ein noch offener Haftbefehl dazu, dass die 41-Jährige den Weg in ein nächstgelegenes Gefängnis antreten musste. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell