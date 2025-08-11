Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 18-jähriger Fußgänger leicht verletzt - Autofahrer flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Auf der Schlossstraße/ Franziskusstraße in Bonnenbroich-Geneicken ist es am Samstag, 9. August, gegen 22.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Um die Straßenseite zu wechseln, nutzte der 18-Jährige nach eigener Aussage den Fußgängerüberweg. Währenddessen soll der Fahrer eines schwarzen Audis auf ihn zugefahren sein, ihn angefahren haben und dann seine Fahrt fortgesetzt haben. Der Autofahrer soll aus Richtung Schlossstraße/ Ecke Johannes-Heck-Straße gekommen sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Autofahrer geben können sowie den Autofahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell