Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, kam es um 18:26 Uhr auf der Burggrafenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten hat. Das Kind überquerte die Straße und wurde hierbei von einem 35-jährigen Autofahrer erfasst. Rettungskräfte brachten es in ein örtliches Krankenhaus, wo es zur stationären Behandlung verblieb. Die Polizei sperrte die Burggrafenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise ab. (gs)

