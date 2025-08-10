POL-MG: Sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, kam es um 18:26 Uhr auf der Burggrafenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten hat. Das Kind überquerte die Straße und wurde hierbei von einem 35-jährigen Autofahrer erfasst. Rettungskräfte brachten es in ein örtliches Krankenhaus, wo es zur stationären Behandlung verblieb. Die Polizei sperrte die Burggrafenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise ab. (gs)
