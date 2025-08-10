PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, kam es um 18:26 Uhr auf der Burggrafenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten hat. Das Kind überquerte die Straße und wurde hierbei von einem 35-jährigen Autofahrer erfasst. Rettungskräfte brachten es in ein örtliches Krankenhaus, wo es zur stationären Behandlung verblieb. Die Polizei sperrte die Burggrafenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise ab. (gs)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 16:40

    POL-MG: Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Mönchengladbach, Am Wassertum (ots) - Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, kam es um 15:20 Uhr auf der Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken übersah der 87jährige Mönchengladbacher einen auf der Hohenzollernstraße fahrenden Pkw. Der 61jährige Mönchengladbacher konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte wurden mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein örtliches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren